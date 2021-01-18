إنتر ميلان يعبر يوفنتوس بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق إنتر ميلان فوزا هاما على نظيره يوفنتوس، بهدفين نظيفين في قمة الجولة الـ18 بالدوري الإيطالي.

وافتتح أرتورو فيدال أهداف اللقاء في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز باريلا النتيجة في الدقيقة 52.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 40 ليقاسم ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وظل يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

تفاصيل المباراة

تقدم إنتر ميلان في المباراة في الدقيقة 13، بعدما لعب باريلا كرة عرضية رائعة من الجبهة اليمنى، وصلت على رأس فيدال لاعب وسط إنتر ميلان سددها رائعة داخل الشباك.

أهدر لوكاكو فرصة إحراز الهدف الثاني وتعزيز النتيجة لصالح إنتر ميلان، بعدما قابل كرة عرضية من باريلا داخل منطفة الجزاء وسددها قوية ولكن تصدى لها تشيزني حارس مرمى يوفنتوس.

وتمكن إنتر ميلان من تعزيز تقدمه في المباراة، بعدما لعب باستوني مدافع إنتر تمريرة طولية من منتصف الملعب وضع باريلا في انفراد بالحارس تشيزني، ليطلق لاعب إنتر تسديدة قوية سكنت شباك يوفنتوس في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وكاد يوفنتوس أن يقلص الفارق في الدقيقة 86 عن طريق كييزا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر تألق وتصدى للكرة ببراعة.