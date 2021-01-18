حكم إنجليزي سابق يحسم الجدل حول هدف الأهلي الملغي: لا أصدق ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال ديرموت جالاكر الحكم الدولي الإنجليزي السابق، إن هدف أيمن أشرف في شباك البنك الأهلي صحيح بنسبة 100%.

وأوضح جالاكر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس": "لا أصدق أن الحكم ألغى الهدف"، مضيفا: "طبيعي أن المهاجم له كل الحق في الوصول للكرة".

وأضاف: "دخلت في جدال مع آلان شيرر في كرة مماثلة لماجواير مدافع مانشستر يونايتد، لو تم إلغاء هذا الهدف، سيتم إلغاء معظم أهداف المهاجمين الكبار".

وعن الكرة الآخرى التي أثارت جدل بعد لمس مدافع البنك الأهلي للكرة، قال: "الأهلي لا يستحق ضربة جزاء أمام البنك الأهلي".

وتعادل الأهلي والبنك الأهلي سلبيا دون أهداف ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.