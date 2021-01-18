إنبي: نطالب اتحاد الكرة بمزيد من الشفافية بعد تأجيل لقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي، أن بعثة الفريق في طريقها للعودة بعد تأجيل لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري، مطالباً بوجود مزيد من الشفافية من اتحاد الكرة المصري.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي، المؤجلة من الجولة الرابعة، إلى الأول من شهر مارس المقبل، بسبب وجود حالات كورونا في الفريق السكندري.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "علاقتنا بنادي الاتحاد وطيدة وليس طرفا في أزمة تأجيل المباراة، وحاولنا التواصل مع اتحاد الكرة وكتبنا جواب رسمي اننا معترضين ولم يتم الرد علينا".

وأضاف: "قمنا بعمل مسحة وظهرت إيجابية عينة كريم طارق وتم عزله فوراً، وتلقينا مكالمة من أحمد مجاهد ولم يخبرنا أنه يوجد تأجيل للمباراة، وفوجئنا بصدور بيان بتأجيل المباراة".

وتابع عبد الناصر: "نحن متضامنين مع لاعبي الاتحاد، ولماذا لم تصدر نتيجة المسحات لهم في الوقت المعتاد والطبيعي، ونحن لسنا نادي صغير لكي نسافر ونعود مرة أخرى".

وواصل: "نطلب أن يتم الاعلان عن اسماء اللاعبين المصابين واصابتهم ليس وصمة عار، ونطلب ان يكون هناك مزيد من الشفافية، نحن الآن في طريقنا للعودة".

واختتم عبد الناصر: "هل من المعقول أن يتم تأجيل لقائنا مع الاتحاد حتى أول مارس ولدينا مباريات صعبة وسنلعب هكذا مباريات عديدة خارج ملعبنا وسنرسل الى اتحاد الكرة تظلم بشأن هذا الامر".