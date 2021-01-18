كأس العالم 2022 | يونس محمود يراهن على تقديم قطر لـ “نموذج يحتذى به العالم”

أكد النجم الدولي العراقي السابق يونس محمود أن بطولة كأس العالم القادمة، المقررة في قطر عام 2022، سوف تكون نموذجًا يحتذى به في بطولات كأس العالم.

وأوضح محمود أن المونديال سيتيح فرصة مثالية لتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة عن منطقتنا وعالمنا العربي من خلال التعرف على الثقافة العربية واستخدام أفضل المرافق العالمية.

وأشار محمود، خلال حوار أجراه مع الموقع الألكتروني الرسمي للجنة المنظمة لمونديال 2022، إلى أنه على غرار جميع بطولات كأس العالم السابقة، سيشكل مونديال قطر 2022 ملتقى عالميا تجتمع فيه شعوب العالم لاستكشاف العادات والتقاليد المختلفة والإحتفاء برياضة كرة القدم الجميلة بعد تجربة مريرة عاشها العالم مع فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود “المونديال سيرفع سقف طموح الدول العربية داخل الملعب وخارجه، بمعنى أن المنتخبات العربية سيزداد حماسها للمنافسة في أبرز البطولات العالمية، وخاصة بعد تنظيم أهم حدث كروي في العالم في منطقتها”.

وكشف محمود “الجهات المسؤولة عن كرة القدم ستسعى لاستضافة أحداث رياضية عالمية، وضخ المزيد من الإستثمارات في إنشاء البنية التحتية، ورفع القدرات المحلية التي تؤهلها لذلك، ليمثل مونديال قطر 2022 لحظة فارقة لملايين المشجعين في الشرق الأوسط”.

وشدد محمود على أن تقارب المسافات بين ملاعب البطولة في قطر “سيكون أحد أهم مزايا المونديال المقبل الذي سيقدم بلا شك معيارًا جديدًا ونموذجًا يحتذى به في النسخ المقبلة من كأس العالم”.

وتابع أنه بفضل تقارب المسافات، سيتمكن اللاعبون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد في سابقة لم تحدث من قبل، فقد جرت العادة في البطولات السابقة أن تقطع الجماهير مسافات طويلة بين الاستادات لحضور المباريات، على خلاف مونديال قطر الذي ستكون فيه الجماهير على مقربة من جميع الاستادات ومناطق المشجعين والمعالم السياحية.

واصل النجم العراقي حديثه قائلًا “أؤكد أن جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم تتطلع للاستفادة من ميزة تقارب المسافات التي ستمكنها من الإقامة والتدريب في مكان واحد خلال البطولة وتجنبهم عناء السفر”.

وعن حالة الطقس في قطر خلال فترة إقامة البطولة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، قال محمود “الطقس في هذه الفترة مثالي لممارسة كرة القدم. وجود تقنية التبريد المبتكرة في الاستادات تعني أن الطقس لن يشكل أي عقبة مطلقًا”.

وألمح محمود “المونديال المقبل يأتي متزامنًا مع منتصف الموسم في الدوريات الأوربية التي يلعب فيها أبرز نجوم العالم، وهذا يعني أن اللاعبين سيكونون في ذروة عطائهم البدني والفني، على عكس النسخ السابقة من المونديال التي كانت تقام بعد موسم مرهق للاعبين”.

وأضاف مهاجم منتخب العراق السابق “مونديال 2022 يحتل مكانة خاصة في قلوب المشجعين العراقيين. يحلم كل لاعب بالمشاركة فيها ويرغب كل مشجع في مؤازرة فريقه في أكبر بطولة على مستوى العالم.

وفي نهاية حديثه، أعرب يونس محمود عن دعمه لتحقيق حلم ملايين العراقيين بمشاركة منتخب (أسود الرافدين) في كأس العالم، بعدما سجل ظهوره الوحيد في مونديال 1986 بالمكسيك، مشيرًا إلى أن بلوغ كأس العالم يأتي من خلال العمل عن كثب مع أسرة كرة القدم العراقية لوضع الأسس اللازمة للنجاح.

يذكر أن يونس محمود حمل شارة قيادة المنتخب العراقي عشر سنوات على مدار مشواره الكروي الحافل بـ148 مباراة مع منتخب بلاده، وحفر إسمه بحروف من ذهب في سجل أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم الآسيوية، لاسيما بعدما أحرز هدف تتويج منتخب بلاده الوحيد بكأس أمم آسيا عام 2007 في مرمى المنتخب السعودي بنهائي المسابقة آنذاك.