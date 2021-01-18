المتحدث باسم رجب طيب اردوغان يرحب بمسعود أوزيل في فنربخشة

تعززت الإشارات الدالة على قرب انتقال الألماني مسعود أوزيل إلى نادي فناربخشة التركي لكرة القدم قادما من آرسنال الإنجليزي.

وكتب ابراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تويتر اليوم الأحد موجها حديثه إلى اللاعب التركي الأصل :” مرحبًا بك في بيتك في وطنك” وذلك في تعليق من قالين على تغريدتين لفنربخشة وأوزيل صدرتا مساء أمس السبت.

وكان فناربخشة قد كتب مقطعًا من أغنية مغني البوب تاركان تغنى به مشجعو كرة القدم الأتراك في الاستادات ” أحضر لنكن سعداء معًا” في إشارة إلى معنى كلمة مسعود في التركية.

ورد أوزيل على تغريدة النادي بقلبين وساعة رملية.

وفُسِّرَت التغريدة ورد مسعود عليها بقرب انتقال اللاعب الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في البرازيل إلى فنار بخشة.

وأفادت تقارير إعلامية تركيا بأن أوزيل يعتزم التوجه إلى إسطنبول اليوم الأحد.

وكانت بوابة “ذا اتليتك” ذكرت أمس أن أوزيل 32/ عامًا/ اتفق مبدئيًا على فسخ مبكر لعقده مع النادي اللندني.

ويلعب أوزيل لآرسنال منذ 2013 ، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو المقبل.