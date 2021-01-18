الدوري المصري | اتحاد الكرة يعود لنظام الـ PCR قبل 48 ساعة من كل مباراة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم العودة إلى نظام المسحة الطبية “بي.سي.أر” للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للاعبي أندية الدوري المصري الممتاز.
وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم الأحد أن الأندية سوف تجري الاختبار قبل المباريات بـ 48 ساعة ويحدد كل ناد موعد إجراء المسحة حسب ظروفه، وذلك تزامنًا مع الأوضاع الحالية.
وجاء الاتفاق خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان مع أطباء المنتخبات المصرية والأندية، حيث تم مناقشة عدد من الأمور الطبية التي تهم الفرق الكروية وفي مقدمتها كيفية الاطمئنان بطريقة علمية على عودة اللاعبين المصابين بالفيروس بعد شفائهم والتأكد من عدم تأثير الفيروس عليهم.
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