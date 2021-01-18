الدوري المصري | ماذا قال محمد يوسف بعد إسقاط الأهلي في فخ التعادل؟

أبدي محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي المصري رضاه التام عن التعادل السلبي مع الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وقال محمد يوسف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إنه واجه فريق الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا وأحد أقوى الأندية علي مستوى القارة.

وأضاف :” أنا إبن للأهلي وأعرف كل شيء عن الفريق لذا عملت علي غلق المساحات أمام لاعبيه لعدم منحهم فرصة صناعة الهجمات علي مرمانا”.

وأوضح انه غير طريقة لعب فريقه ودفع بخمسة لاعبين لغلق الجانب الدفاعي ومنع لاعبي الفريق المنافس من امتلاك الكرة خاصة مع تمتع لاعبي الأهلي بإمكانيات فنية وبدنية عالية.

وتابع :”لاعبو البنك الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا للغاية وراض تمامًا عن مستواهم والنتيجة خاصة أمام بطل أفريقيا ومصر”.