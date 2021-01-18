الدوري المصري | موسيماني لا يشعر بأي قلق بعد التعادل الثاني للأهلي!

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي المصري أن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة البنك الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري المصري.‏

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :”قدمنا ما في استطاعتنا خلال مباراة البنك الأهلي، ولم يكن هناك أي خطورة ‏على مرمى محمد الشناوي، ولم يحالفنا التوفيق خلال الفرص التي أتيحت لنا، وأحترم طريقة اللعب التي خاض بها المنافس مباراة اليوم”.‏

وأضاف أن فريق البنك الأهلي نجح في الخروج بشباك نظيفة، وأنه كمدرب يحترم قرارات الحكام، ويركز على عمله كمدرب ويبحث عن سبب عدم تسجيل ‏الفريق للأهداف.‏

وأوضح أن تمركز الحكم محمد سلامة وقت الهدف الذي سجله أيمن أشرف كان ‏جيدًا، والمفروض أن رؤيته للعبة كانت جيدة، لكنه عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ثم ألغى الهدف للأسف.‏

وشدد على أن سيطرة واستحواذ الأهلي خلال المباراة كانت واضحة، ولكن هذا لم يكن كافيا للتسجيل، والكرات العرضية لم تكن متقنة بالقدر الكافي، وكان هناك نوعا من الاستعجال بسبب الضغوط على اللاعبين.‏

وقال موسيماني إنه دفع بوليد سليمان في مواجهة البنك الأهلي لأنه سجل في المباريات الماضية ويستحق الحصول على فرصته، ولكنه تعرض لإصابة.‏

وأضاف :”وليد سليمان يمتلك خبرات وعندما استشعر آلاما عضلية ‏خرج من الملعب، وتم الدفع بوالتر بواليًا، لست قلقًا على الأهلي، خاصة أن الفريق يخلق العديد من الفرص خلال المباريات ‏ويصل إلى مرمى المنافسين”.‏

وأكد أن اليوم لم يكن يوم الأهلي، خاصة أن الفريق كان في منتصف ملعب المنافس طوال المباراة، وضغط بقوة ولكن التوفيق غاب عن اللاعبين في أكثر من ‏فرصة”.