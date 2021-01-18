الدوري المصري | مدرب الإسماعيلي يصف المقاولون العرب بمفتاح العودة!

أكد أبو طالب العيسوي المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي أن مواجهة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها غدًا الإثنين في الدوري المصري صعبة للغاية.

وقال العيسوي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد إن لقاء المقاولون فرصة من أجل تصحيح المسار وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية.

وأضاف :”المقاولون فريق جيد لكن هدفنا هو الثلاث نقاط ومصالحة جماهيرنا، أغلقنا صفحة الرجاء و التركيز على حصد الانتصار فيما هو قادم”.

وأوضح :”عبد الرحمن مجدي لاعب ممتاز ويمتلك قدرات عالية وبالتأكيد غيابه سيكون مؤثرًا على الفريق”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادًا لتلك المباراة ضمت كل من محمد صبحي ومحمد فوزي في حراسة المرمي ومعهم محمد بيومى ومروان الصحراوي ومحمد عمار ومحمد هاشم ورضوان شريفي ومحمود البدري وكاستيلو ومحمود دونجا ومحمد عادل ومحمد صادق وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف وعماد حمدي وأري بابل وشكري نجيب ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف.