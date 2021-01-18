الميركاتو الشتوي | أوزيل يؤكد انتقاله إلى الفريق المفضل لطيب رجب اردوغان!

أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني مسعود أوزيل الأحد أنه سيوقع عقدًا مع نادي فنربخشة التركي، مؤكدًا أنه “سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق” بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع آرسنال الإنجليزي.

وقال أوزيل في مقابلة مع قناة “أن تي في” التركية “أنا سعيد للغاية، ومتحمس جدًا. لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربخشة، سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق”.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء الأحد، مؤكدًا ما نشرته الصحافة التركية.

وأوضحت صحيفة “فاناتيك” الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل، عند الساعة 21:15 ت غ في مطار صبيحة جوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربخشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربخشة وأنقرة جوجو من المدرجات الإثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

ووكان أوزيل نشر السبت قلبان بألوان فنربغشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول “عودة ميمونة إلى الوطن!”.

ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا، علمًا بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.

وأكد اللاعب الأحد أنه “لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة” لكنه كان يواصل تدريباته بأنتظام وأنه “جاهز بدنيًا”.

وانتقل أوزيل الى “المدفعجية” قادمًا من ريال مدريد الإسباني في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (480 ألف دولار).

تجدر الإشارة إلى أن رئيس تركيا “رجب طيب أردوغان” كان قد أعلن تشجيعه لفريق فنربخشة في عدة مناسبات.