تمكن فريق القوة الجوية من انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي بعد إنقضاء الجولة 14 من موسم (2020-21)، بفضل ثلاثية نظيفة سجلها أمام ضيفه اربيل عضر اليوم.

ويتصدر القوة الجوية جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أندية نفط الوسط والشرطة (الثاني والثالث على الترتيب) برصيد 27 نقطة.

وأسدل الستار، مساء اليوم الاحد 17 يناير 2021، على منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري العراقي الممتاز فى موسمه الجديد (2020-21)، والذي أقيمت على مدار يومين.

وشهد ملعب “النجف الأولمبي” سقوط فريق نفط الوسط أمام ضيفه الزوارء 2-صفر، سجل الثنائية اللاعب “مهند عبد الرحيم كرار”، ليتراجع الوسط الى المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويتقدم الزوراء الى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وعلى ملعب “الشعب” بالعاصمة العراقية بغداد حقق فريق الشرطة فوزاً ثميناً على مضيفه الطلبة بهدف دون مقابل، ليدخل الى المربع الذهبي للمنافسة بقوة على لقب الدوري، ويدين الشرطة بالفضل فى الفوز الى اللاعب “سعد ناطق ناجي” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 37.

ومن المقرر ان تُقام جميع مباريات الجولة الخامسة عشر فى الدوري العراقي الممتاز يوم الجمعة 22 يناير 2021.

والتالي ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 14

1- القوة الجوية 28 نقطة

2- نفط الوسط 27 نقطة

3- الشرطة 27 نقطة

4- الزوراء 25 نقطة

5- النجف 23 نقطة

6- زاخو 22 نقطة

7- نفط ميسان 21 نقطة

8- النفط 20 نقطة

9- أمانة بغداد 19 نقطة

10- الكهرباء 18 نقطة

11- اربيل 17 نقطة

12- الديوانية 17 نقطة

13- الكرخ 15 نقطة

14- الطلبة 15 نقطة

15- السماوة 15 نقطة

16- الحدود 13 نقطة

17- نفط البصرة 13 نقطة

18- القاسم 11 نقطة

19- الميناء 11 نقطة

20- الصناعات الكهربائية 10 نقطة

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