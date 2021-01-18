السوق السعودي | نقطة تحول غير متوقعة مع النصر والشباب!

قدم النصر والشباب مستويات جيدة خلال الفترة الماضية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستطاع كل فريق تحقيق انتصارات متتالية في المسابقة، عقب تعيين مدربين مؤقتين لقيادة الفريقين.

وكانت إدارة النصر قد قامت بتعيين المدرب الكرواتي، ألين هورفات، في شهر ديسمبر الماضي بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، حيث تمكن من قيادة أصفر العاصمة للفوز على الفيصلي والعين والرائد في الدوري ليصعد بالعالمي من مراكز الهبوط إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

وسارت إدارة الشباب على خُطى الإدارة النصراوية، وقامت بتعيين المدرب الإسباني، كارلوس هيرنانديز، لقيادة الفريق بعد إقالة البرتغالي كايشينا، ليقود هيرنانديز الفريق الشبابي للفوز على الاتفاق والعين في الدوري بأداء مميز للغاية، جعل الفريق متواجدًا بالمركز الثاني ومنافسًا لنادي الهلال على اللقب.

وكان مدرب الشباب السابق، كايشينا، قد غادر الرياض بعد أن حصل على باقي مستحقاته المالية من إدارة خالد البلطان بعد أن تمت إقالته عقب توديع البطولة العربية من دور نصف النهائي.

ويلتقي النصر مع الوحدة في المباراة المقبلة بالجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الشباب الفيصلي.