السوق السعودي | إدارة النصر تخاطب “كيم سو” لإنهاء عقده بالتراضي

كشفت مصادر مُقربة من نادي النصر السعودي بأن إدارة العالمي تحاول إنهاء عقد المحترف الكوري الجنوبي، كيم سو، الذي يتواجد حاليًا في بلاده لتلقي العلاج، بعد أن تعرض لقطع كامل في وتر أكيلس.

وأوضحت أن إدارة النصر تواصلت مع كيم سو للوصول إلى حل يرضى الطرفين لإنهاء العقد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خصوصًا أن اللاعب يحتاج لمدة ما يقارب 6 أشهر للتعافي من الإصابة.

وأشارت إلى أن النصر يريد تسجيل لاعب أجنبي في الميركاتو الشتوي الحالي، عوضًا عن كيم، حتى في حال فشل النادي الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وكان كيم سو قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس ما يعني أنه يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي تصل مدته إلى 9 أشهر تقريبًا، علمًا بأن اللاعب يتواجد حاليًا في بلاده لتلقي العلاج.

وتعاقد النصر مع اللاعب صاحب الـ28 عامًا الصيف الماضي من نادي جيونبك هيونداي الكوري، بعقد يمتد لموسمين، وشارك بقميص العالمي في 10 مباريات فقط قبل أن يتعرض للإصابة.