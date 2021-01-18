الدوري السعودي | كارلوس ستراندبيرج يثير اهتمام الكبار بعد تصدره للهدافين

كشفت مصادر مُطلعة أن مهاجم فريق أبها، كارلوس ستراندبيرج، تلقى عروضًا من نادي صيني وناديين سعوديين من أجل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب السويدي مع الحزم ناديه الأصلي.

ويعيش مهاجم أبها حالة فنية مميزة في الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 أهداف، دون تسجيل أي هدف من ركلات جزاء.

وانتقل المهاجم السويدي إلى نادي الحزم في صيف 2019 قادمًا من نادي مالمو السويدي حيث خاض مع الفريق الحزماوي الموسم الماضي 26 مباراة وسجل 13 هدفًا.

وخلال الموسم الحالي، لعب ستراندبيرج مع أبها في 11 مباراة بواقع عدد دقائق “930” في الدوري السعودي وسجل 10 أهداف وصنع 9 فرص للتسجيل لزملائه.

ويتواجد أبها في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، حيث فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام نادي الاتحاد بهدف نظيف سجله كارلوس ستراندبيرج.