فيديو يوتيوب | شاهد اهداف القوة الجوية وأربيل فى الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة القوة الجوية وأربيل فى الدوري العراقي، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 17-1-2021، بالجولة الرابعة عشر.

انتزع فريق القوة الجوية صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي عقب فوزه الساحق على ضيفه أربيل بثلاثية نظيفة، وجاءت اهداف المباراة فى الشوط الثاني.

تقدم القوة الجوية فى الدقيقة 49 عن طريق اللاعب “أيمن حسين، قبل أن يُضيف الهدف الثاني اللاعب “حسين جبار” فى الدقيقة 63، ثم عاد “أيمن حسين” ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 68.

وشهد اللقاء طرد لاعب أربيل “ايرتون ريبيرو سانتوس” فى الدقيقة 80.

بهذا الفوز ارتقي فريق القوة الجوية لصدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني نفط الوسط بعد تعرضه للخسارة امام الزوراء 2-صفر لصالح نفس الجولة.

فى المقابل تجمد رصيد فريق اربيل عند 17 نقطة فى المركز الحادي عشر.

وانطلق لقاء القوة الجوية وأربيل فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الشعب الدولي.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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