سوق الانتقالات | هل يعود محترف الاتحاد السابق إلى الترجي؟

كشفت تقارير صحفية تونسية أن محترف الاتحاد السعودي السابق، أنيس البدري، اقترب كثيرًا من العودة إلى ناديه السابق الترجي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضحت أن المفاوضات متقدمة للغاية بين البدري وإدارة الترجي، ومن الممكن إنهاء الاتفاق بين الطرفين خلال الأيّام أو الساعات القليلة القادمة.

وسيكون انضمام البدري إلى الترجي في صفقة انتقال حر؛ لأن اللاعب بدون ناد منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بناء على رغبة من الطرفين.

وكان أنيس البدري قد تألق من قبل بقميص الترجي، ويأمل الفريق التونسي في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويتواجد الترجي في مجموعة واحدة مع الزمالك المصري وتونجيث السنغالي ومولودية الجزائر، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي.