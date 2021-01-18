الدوري السعودي | مدرب الاتحاد يستقر على بديل سعود عبد الحميد أمام العين

تعرض الظهير الأيمن لنادي الاتحاد السعودي، سعود عبد الحميد، للطرد في مواجهة فريقه الماضية أمام أبها، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقر مدرب الاتحاد، فابيو كاريلي، بنسبة كبيرة على اللاعب الذي سيعوض غياب سعود عبدالحميد في المباراة المقبلة أمام العين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية فإن مدرب الاتحاد سيقوم بإشراك حمد آل منصور أمام العين بمركز الظهير الأيمن بدلًا من سعود عبد الحميد الذي سيغيب عن اللقاء للإيقاف.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة لتعويض الخسارة الماضية أمام أبها.

ويقدم النمور مستويات جيدة في الموسم الحالي، واستطاع الفريق التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لملاقاة الرجاء المغربي، بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي.