إنتر يحسم ديربي إيطاليا ويهزم يوفنتوس ونابولي يسحق فيورنتينا بسداسية

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق إنتر ميلان فوزاً غالياً على يوفنتوس بهدفين دون رد في ديربي إيطاليا الذي أقيم الأحد في إطار المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وافتتح التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لإنتر في الدقيقة الثانية عشرة ثم أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.



ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بالتساوي في عدد النقاط مع ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس، بعد ان تكبد حامل اللقب خسارته الثانية هذا الموسم وكانت الأولى أمام فيورنتينا (0-3) في الأسبوع الرابع عشر من عمر البطولة.



وهذا هو الفوز الأول لإنتر على يوفنتوس في آخر ثماني مباريات بينهما منذ عام 2016.

نابولي يسحق فيورنتينا



وفي مباراة أخرى استعد نابولي بأفضل طريقة للقاء يوفنتوس الأربعاء في الكأس السوبر، وذلك باكتساحه ضيفه فيورنتينا 6-0.



وحقق نابولي فوزه الحادي عشر هذا الموسم وصعد مؤقتاً الى المركز الثالث على حساب روما الذي خسر الجمعة ديربي العاصمة أمام لاتسيو 0-3.



وفشل بارما في تحقيق أول فوز له بعد ثماني مباريات، عندما سقط في فخ التعادل 1-1 أمام ساسوولو في الثواني الأخيرة.



وتقدم بارما عن طريق السلوفاكي يوراي كوتسكا (37)، وتمكن نسبياً من الحفاظ على النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة حيث دفع ثمن تراجع لاعبيه الى الدفاع أمام ضغط ساسوولو الذي أسفر عن ركلة جزاء للأخير سجلها الصربي فيليب ديوريتشيتش (90+4)، لينقذ فريقه من خسارة ثالثة على التوالي خلال أسبوع.



ورفع ساسوولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي بارما في المركز ما قبل الأخير بـ13 نقطة.



وخلف بارما، بقي كروتوني متذيلاً لترتيب الدوري بـ12 نقطة، رغم تحقيقه فوزاً عريضاً 4-1 على بينيفينتو.

المصدر: وكالات