مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويرتقي للمركز الثاني 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مانشستر سيتي أداءه التصاعدي وارتقى للمركز الثاني بعد أن اكتسح ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون رد، الأحد في إطار المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتألق قلب دفاع الفريق السماوي، الإنكليزي الدولي جون ستونز محرزاً الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 26 و68 فيما تكفل الألماني إلكاي غوندوغان بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 إثر تسديدة لولبية رائعة، واختتم رحيم سترلينغ الرباعية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88.



واستمرت مسيرة الانتصارات لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا محققين الفوز الخامس على التوالي حيث فاز الفريق على ساوثهامبتون ونيوكاسل وتشيلسي وبرايتون في المراحل الأربعة الماضية.



وارتقى سيتي لوصافة الترتيب برصيد 35 نقطة من 17 مباراة بفارق مباراة خلف جاره مانشستر يونايتد متصدر الترتيب برصيد 37 نقطة، والفوز هو العاشر للفريق مقابل 5 تعادلات وهزيمتين.



من جانبه تجمد رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.



وأهدى نجم مانشستر سيتي وصانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين التمريرة الحاسمة التي أحرز منها ستونز الهدف الأول، فنجح بذلك في القيام بـ100 تمريرة حاسمة مع سيتي في 244 مباراة خاضها في جميع المنافسات.