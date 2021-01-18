الامارات | «ويلفث أوف نيفرلاند» و«ريكوردمان» بطلا الشوطين الرئيسين في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ويلفث أوف نيفرلاند» و«ريكوردمان» بطلا الشوطين الرئيسين في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «ويلفث أوف نيفرلاند» لإسطبلات «ذكي»، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، بلقب الشوط الثالث والرئيس، في السباق السابع للموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي للخيول، الذي أقيم أول من أمس، ورعت أشواطه الستة «الطاير للسيارات»، بإجمالي جوائز بلغت 517 ألف درهم، نافس على ألقابها 80 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

كما شهد السباق، في ثانية البطولات الرئيسة، فوز الجواد «ريكوردمان»، المملوك لمحمد خليل أحمد، وإشراف المدرب ذاته، ساتيش سيمار، بلقب «كأس الطاير موتورز» الذي جرت في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر عشبي.

وتضمن السباق، الذي استهل في الخامسة والنصف مساء، شوطين للخيول المبتدئة، قابلتهما إقامة أربعة أشواط خصصت لخيول فئة «التكافؤ»، من ضمنها شوطان مثّلا البطولتين الرئيستين للسباق، البالغ إجمالي جوائز كل منها 92 ألفاً و500 درهم، وأقيمتا في الشوطين الثالث والخامس.

وعرف الفارس، ناثان كروس، كيفية الحفاظ على قدرات الجواد «ويلفث أوف نيفرلاند»، خلال المراحل الأولى للشوط الثالث «لينكولن نافيغيتر»، قبل أن يطلق العنان له في المراحل الأخيرة للشوط، الذي جرى لمسافة 2000 متر رملي، وقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثوانٍ و76 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق «الرقبة» عن الجواد «كرنفال»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب علي الرايحي، الذي قاده الفارس، ساندرو بايفا، للحلول في المركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث للجواد «سيكريت تريد»، المملوك للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب علي الرايحي، وقيادة الفارس كورنر بيسلي.

وواصلت الإثارة طريقها نحو ثانية البطولات الرئيسة، التي شهدت منافسة قوية بين 14 من نخبة جياد مسافة 2000 متر عشبي، خصوصاً في مراحله النهائية، قبل أن يتمكن الجواد «ريكوردمان»، بقيادة الفارس تاغ أوشيه، من خطف الصدارة في الأمتار الأخيرة وقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وثانيتين و75 جزءاً من الثانية، بفارق «الرأس القصير» عن الجواد «أهيستا بيرو»، المملوك لأحمد علي، وإشراف المدرب إسماعيل محمد، الذي قاده الفارس، فابريك فيرون، للحلول في المركز الثاني، ليذهب المركز الثالث للجواد «تفاخر»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب علي الرايحي، وقيادة الفارس داني أونيل.

وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «سبيريت أوف لايت»، لمالكه سيد حشيش، وإشراف المدرب أروين شاربي، وقيادة الفارس كليميت ليكوبوفو، أول الانتصارات بالفوز بالشوط الأول الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر عشبي، وبلغت جوائزه 82 ألفاً و500 درهم.

وعاود اسم المدرب ساتيش سيمار للسطوع في أمسية السباق، بعد أن أهداه الجواد «أمبيريال إمباير» بشعار إسطبلات الرائد، اللقب الثالث، عقب فوز الجواد بقيادة الفارس، تاغ أوشيه، بلقب الشوط الرابع «لينكولن كورسير»، الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر عشبي، بإجمالي جوائز بلغ 85 ألف درهم.

«برايت ستارت» يهدي «غودولفين» انتصاراً عريضاً في الشوط الثاني

فرض الجواد «برايت ستارت» لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس باتريك كوسغراف، سيطرته على كامل مجريات الشوط الثاني «لينكولن نوتيلوس»، الذي خصص للخيول المبتدئة على مسافة 1900 متر رملي، بعد أن قدم الجواد البالغ من العمر أربع سنوات أداء لافتاً في ظهوره الأول محلياً، قاده إلى قطع خط نهاية الشوط بزمن بلغ دقيقة و58 ثانية و16 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 7.75 أطوال عن أقرب منافسيه الجواد «زيرو توا هندريد»، المملوك لعائلة «كابور»، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وتولى قيادته الفارس ريتشارد مولن، للحلول في المركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث للجواد «جاست يو وايت» لناصر عسكر، بإشراف المدرب، مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو.

• السباق تضمن شوطين للخيول المبتدئة، قابلتهما إقامة أربعة أشواط خصصت لخيول فئة «التكافؤ».

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