الامارات | خالد عيسى: من حق جمهور العين أن «يزعل»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى: من حق جمهور العين أن «يزعل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، عن مدرب فريقه، البرتغالي بيدرو إيمانويل، في مواجهة الانتقادات التي لاتزال تطارده بسبب المستوى الذي يقدمه «الزعيم» والنتائج السلبية التي تحققت، إضافة إلى عدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة، إلى جانب التغييرات المتواصلة في خطط اللعب، وعدم المنافسة على الألقاب بخروجه من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي منذ الدور الأول، واحتلال الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الشارقة «المتصدر».

وقال خالد عيسى، في تصريحات صحافية: «من حق جمهور الفريق أن يعاتب اللاعبين أو حتى أن يشعر بشيء من الزعل»، وقال: «صحيح لم نكن جيدين في الفترة الماضية، أو حتى منذ موسم ونصف الموسم، لكن على الجماهير أن تعلم جيداً أننا نسعى دائماً لبذل أقصى مجهود في كل مباراة».

وظل المدرب البرتغالي يتعرض للانتقاد المتواصل من قبل جماهير الفريق، لكن إدارة النادي جددت الثقة به للاستمرار أكثر من مرة، في وقت ينتهي فيه عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وكان أداء الفريق لم يرتق للمستوى المطلوب، لكن الفريق استطاع في الأخير أن يحصد النقاط الثلاث بشق الأنفس.

وأضاف الحارس الدولي، الذي تألق مع الفريق في كأس العالم للأندية 2018: «بالنسبة للمدرب بيدرو لا أود أن أكون قاسياً عليه، لقد مر بظروف صعبة تتمثل في الإصابات التي أجبرته على تدوير اللاعبين في المراكز وتغيير الخطط من مباراة إلى أخرى، أنا لست مع الجمهور أو المدرب ولمن أوضح وجهة نظري وهي أنه المدرب يقوم بعمله ولا توجد نية لرحيله».

وحافظ خالد عيسى على شباكه نظيفة 79 مرة خلال مسيرته مع العين، وذلك بعد أن حافظ عليها في لقاء حتا يوم الجمعة الماضي، وهي المباراة رقم 268 في مسيرة الحارس منذ انتقاله لصفوف «الزعيم» قادماً من الجزيرة، بينما هي المباراة رقم 51 التي يخرج فيها بشباك نظيفة من أصل 167 لقاء على مستوى الدوري.

• حارس العين يحافظ على شباكه نظيفة للمرة 79، خلال مسيرته مع «الزعيم».

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