الامارات | 300 مشاركة في المرحلة الأولى من «تحدي دبي لجري السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مشاركة في المرحلة الأولى من «تحدي دبي لجري السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت أكثر من 300 عداءة، من مختلف الجنسيات والأعمار، في المرحلة الأولى من سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي أول من أمس، في حديقة سفاري دبي، تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وتستمر منافساته حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي: «تصدرت الترتيب العام للمتسابقات في جميع الفئات كل من الإماراتية شمسة سالم في سباق 2.5 كيلومتر، والنرويجية إنغريد فليزا فوجلستاد في سباق خمسة كيلومترات، والبريطانية بيكي هايورد في سباق 10 كيلومترات».

وكانت شمسة سالم الأسرع بين المتسابقات في سباق 2.5 كيلومتر، إذ تصدرت جميع الفئات في هذه المسافة، كما حققت المركز الأول في الفئة العمرية المفتوحة من عمر 18 فما فوق، وذلك بعد إنهائها السباق في زمن قدره 9:15 دقائق، تلتها العمانية خلود السعدي في المركز الثاني، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 12:37 دقيقة، وحلت النرويجية أنالين فوجليستاد في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 13:18 دقيقة.

وفي الفئة العمرية من 10-14 سنة، فازت الإماراتية نوف البلوشي بالمركز الأول، وفي الفئة العمرية من 15-17 سنة فازت البريطانية تيا واتسون بالمركز الأول، وفي سباق خمسة كيلومترات فازت المصرية جود دبوس، وفي سباق 10 كيلومترات كانت البريطانية بيكي هايورد هي الأسرع في الترتيب العام.

وفي الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة ضمن سباق 10 كلم، فازت البريطانية كالي جونسون بالمركز الأول.

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