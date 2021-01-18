الامارات | لاعب شباب الأهلي يشكو الهلال السعودي بسبب 150 ألف يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب شباب الأهلي يشكو الهلال السعودي بسبب 150 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن لاعب شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، يستعد للتقدم بشكوى رسمية ضد ناديه السابق، الهلال السعودي، بداعي عدم حصوله على بقية مستحقاته مع «الزعيم»، والتي تبلغ 150 ألف يورو.

وقالت صحيفة «الرياضية» إن المحامي البرازيلي برينو تنوري، سيرفع شكوى ضد نادي الهلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالباً بحصول كارلوس إدواردو على مكافأة تحقيق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

وقال برينو تنوري إنه: «لم يجاملنا الهلال، بل قال لنا بوضوح إن اللاعب غير مشمول بمكافأة تحقيق الدوري، على الرغم من إبداء حُسن النية، إذ استقبل اللاعب، ووكيل أعماله رسالة صوتية مسجلة من المشرف على قطاع كرة القدم، حينما غادر للانضمام إلى شباب الأهلي في أغسطس الماضي، طمأنهما فيها على استحقاق كارلوس المكافأة البالغة 150 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف ريال، بيد أنه بعد رحيله، تغيَّرت لهجة النادي تجاه ذلك».

في المقابل، أكدت الإدارة القانونية في نادي الهلال، أن العقد الملحق لكارلوس إدواردو مع النادي لا يتضمن أي بند يفرض إدراج اسم اللاعب ضمن قائمة مكافآت الفريق في حال تحقيقه بطولة الدوري، إذ تضمَّن العقد الإلحاقي، الذي وقَّعه اللاعب مع نادي الهلال، عدم استحقاقه أي مكافأة إلا في حال سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة، وقد وقّع اللاعب اتفاقية انتقاله إلى نادي شباب الأهلي في 16 أغسطس الماضي، وغادر إلى دبي قبل حسم الفريق بطولة الدوري، ولم يشارك في آخر أربع مباريات في المسابقة ذاتها.

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