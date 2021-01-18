الامارات | الشارقة يقسو على العين في انطلاق نهائيات «كأس اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقسو على العين في انطلاق نهائيات «كأس اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا فريق اليد بنادي الشارقة على حامل اللقب العين، وفاز عليه بفارق 13 هدفاً وبنتيجة 32-19، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، في افتتاح الدور النهائي من بطولة «كأس الإمارات»، في دور يتحدد من خلاله هوية بطل النسخة الحالية، ويشهد منافسة ثلاثية على اللقب، تجمع، بجانب «الملك» و«الزعيم العيناوي»، فريق شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة.

كما سجلت المباريات، في افتتاح الأدوار النهائية الخاصة بتحديد المراكز، فوز النصر على مضيفه الجزيرة 31-22، في المباراة التي جمعتهما في انطلاق الدور الخاص بتحديد المراكز النهائية للبطولة، من الرابع وحتى السادس، وينافس خلاله أيضاً فريق الوصل المرتاح في هذه الجولة، قبل أن يسدل الستار بفوز صاحب الضيافة، بني ياس، على دبا الحصن 27-24، في انطلاق الدور الخاص بتحديد المراكز من السابع وحتى التاسع، الذي يضم أيضاً فريق مليحة.

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