الامارات | الفارس رايان يسجل «ثنائية» في دوري الإمارات لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس رايان يسجل «ثنائية» في دوري الإمارات لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الفارس الإيرلندي، جاك رايان، ثنائية في منافسة الفئة الأعلى، ضمن الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز، التي أقيمت على مدى يومين، في ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال بيان صحافي: «شهد جانباً من أشواط المنافسات وقام بتتويج الفائزين رئيس اتحاد الفروسية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وتألف الأسبوع من 10 أشواط، وجاء فوز الفارس رايان على صهوة الجواد (بي بي اس مكجريجور) من فريق (زد سفن)، في منافسة الختام بمشاركة 36 فارساً وفارسة من المستوى الأول والشباب، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بارتفاع 140 سم». وحازت الفارسة الدنماركية، تينا لوند، بالجواد «اتش بي آر شارلوت»، من نادي دبي للبولو والفروسية، المركز الأول في الشوط المفتوح بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بارتفاع 125 سم، وأحرز المركز الثاني الفارس، عبدالعزيز العويس، بالجواد «شوبين دو دامي» من إسطبلات الصافنات.

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