اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كالياري - ميلان 23:45

الاتحاد - إنبي 16:30

غزل المحلة - المقاصة 16:30

سيراميكا - الطلائع 16:30

الإسماعيلي - المقاولون 19:00

الدوري العماني

السيب - الرستاق 17:00

صحار - مسقط 17:00

المصنعة - عمان 20:15

نزوى - بهلاء 20:15

الدوري السوداني

الهلال - توتي 20:15

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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