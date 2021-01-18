الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإيطالي
كالياري - ميلان 23:45
الاتحاد - إنبي 16:30
غزل المحلة - المقاصة 16:30
سيراميكا - الطلائع 16:30
الإسماعيلي - المقاولون 19:00
الدوري العماني
السيب - الرستاق 17:00
صحار - مسقط 17:00
المصنعة - عمان 20:15
نزوى - بهلاء 20:15
الدوري السوداني
الهلال - توتي 20:15
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