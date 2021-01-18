الامارات | «سيرين كابيتال للاستشارات» و«AHK العالمية» ترعيان فريق الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرين كابيتال للاستشارات» و«AHK العالمية» ترعيان فريق الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور كابتن فريق الحبتور للبولو، رجل الأعمال محمد الحبتور، أن «سيرين كابيتال للاستشارات» و«AHK العالمية» سترعيان الفريق خلال مشاركاته المقبلة، في سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وهي بطولتا كأس دبي الفضية التي من المزمع أن تقام من 22 يناير الجاري إلى الخامس من شهر فبراير المقبل، وكأس دبي الذهبية التي ستقام من 14 فبراير إلى الخامس من شهر مارس المقبلين، بمشاركة سبعة فرق.

وأعرب عن سعادته بهذه الرعاية التي ستكون حافزاً للفريق خلال هاتين المشاركتين المهمتين، متمنياً أن تحذو الشركات والمؤسسات الاقتصادية حذو «سيرين كابيتال للاستشارات» و«AHK العالمية»، وتدعم وترعى الأنشطة والفعاليات الرياضية بالدولة، من منطلق واجبها المجتمعي تجاه شبابنا ورياضيينا.

وقال الحبتور، في بيان صحافي، إن الفريق سيكون رقماً صعباً في هذه المنافسة التي تحظى باهتمام كبير من عشاق ومحبي اللعبة في المنطقة والعالم.

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