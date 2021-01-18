شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × بالاس: «ستونز» يعتمد أوراق السيتيزنز في المنافسة على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تغلب بنتيجة 4-0 على كريستال بالاس في مباراة ضمن الجولة 19 من البريميرليج.

وأفتتح جون ستونز التسجيل لأصحاب الأرض من خلال هدف بضربة رأسية، كان هو الهدف الوحيد خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضاعف لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان تقدم الفريق بهدف ثان، ثم أضاف ستونز هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في المباراة، قبل أن يختتم رحيم سترلينج مهرجان الأهداف بهدف رابع قبل نهاية المباراة بدقيقتين

رجل المباراة:

قلب الدفاع الإنجليزي جون ستونز واصل مردوده المتميز هذا الموسم، فبجانب تسجيله هدفين، كان أكثر اللاعبين لمسًا للكرة (120) وأكثر اللاعبين تمريرًا للكرة (112) بدقة تمرير 96%، وهو ثاني أكثر اللاعبين نجاحًا في التمرير الطويل (6، خلف كايل واكر «7»).

هل تعلم أن:

- جون ستونز سجل اليوم أول أهدافه على الإطلاق في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي، في مباراته رقم 94 مع الفريق في المسابقة.

- رحيم سترلينج سجل اليوم هدف من ضربة حرة مباشرة للمرة الأولى في مسيرته.

- مانشستر سيتي هو أول ناد يحقق 5 انتصارات متتالية في البريميرليج هذا الموسم.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

مانشستر سيتي تقدم في جدول الترتيب إلى المركز الثاني برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر الحالي، مانشستر يونايتد، الذي لعب مباراة أزيد من فريق المدرب بيب جوارديولا.

خسارة كريستال بالاس هي الأولى بعد 3 مباريات متتالية دون هزيمة (2 تعادل وفوز)، لكن النسور اللندنية اصبحوا اليوم ثاني اسوأ خط دفاع في المسابقة مع استقبالهم 14 هدفًا في أخر 3 مباريات تعرضوا فيها للخسارة (4-0 الليلة، 3-0 ضد أستون فيلا و7-0 ضد ليفربول)

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إلكاي جاندوجان سجل 4 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها من البريمييرليج، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في 55 مباراة سبقت ذلك من المسابقة.

- كيفين دي بروين صنع 100 هدف في كل المسابقات مع مانشستر سيتي، أكثر بـ31 من أي لاعب آخر في البريمييرليج منذ قدومه، يأتي خلفه كريستيان إيركسين لاعب توتنهام السابق بـ68.