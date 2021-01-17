شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يشهدان مباراة الدنمارك والكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالمقصورة الرئيسية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي؛ مباراة الدنمارك والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير الجاري.

وفاز منتخب الدنمارك على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39 /19 في مباراة شهدت تسيد المنتخب الدنماركي بطل العالم بفضل خبرة لاعبيه، وذلك بعد أن تقدم الدنمارك بنتيجة 23 / 10 في الشوط الأول بمونديال اليد.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تخوض المباريات بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، والتي شهدت أيضاً تحقيق منتخب الأرجنتين فوزاً صعباً على منتخب البحرين بنتيجة 24-21، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسفير البحريني وسكرتير السفارة الأرجنتينية .

ويلتقي في الجولة القادمة من المجموعة الرابعة الأرجنتين والكونغو، اما منتخب البحرين فسيلاقي الدنمارك.