شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لمداواة جراحه على حساب المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد، اليوم «الاثنين»، منافسات بطولة الدورى الممتاز 4 مباريات قوية، تجمع الأولى بين فريقى الاتحاد السكندرى وإنبى، عند الثانية والنصف عصرا، على أرض ملعب استاد الإسكندرية.

يدخل زعيم الثغر المباراة في ظل ظروف صعبة ومأزق شديد، بعد غياب الانتصارات عن الفريق في آخر جولتين.

في المقابل يدخل إنبى المباراة منتشيا بعد فوز الصعب والغالى على سيراميكا، وهو الفوز الثانى على التوالى، والذى وضع الفريق في المركز السادس بـ10 نقاط.

وفى نفس التوقيت، يستضيف غزل المحلة فريق مصر المقاصة، في أقوى مباريات اليوم، لسعى الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث، يدخل أبناء المحلة المباراة لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر ثلاث جولات.

ويستضيف سيراميكا باستاد السويس الجديد نظيره طلائع الجيش، في لقاء يمثل أهمية خاصة لكل فريق، حيث يسعى سيراميكا لتحقيق الفوز في آخر 5 مباريات، رغم البداية القوية الذي حققها الفريق في أول مباراتين والفوز بهما ليحتل الفريق المركز الثامن بـ8 نقاط، بينما نجح الطلائع في تحقيق فوزه الأول الجولة الماضية أمام وادى دجلة ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز قبل الأخير.

وتختتم مباريات اليوم عند الخامسة مساء، عندما يستضيف الإسماعيلى، الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ6 نقاط، نظيره فريق المقاولون العرب، الذي يحتل المركز السادس عشر بـ4 نقاط.