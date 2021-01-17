شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب التعاقد مع عمر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت إدارة النادى المصرى البورسعيدى خط اتصال مع مسؤولى الزمالك، من أجل التعاقد مع عمر السعيد، مهاجم الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، طلب التعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق البورسعيدى في الميركاتو الشتوى.

ويسعى مسؤولو المصرى البورسعيدى إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين بهدف التواجد في المربع الذهبى هذا الموسم.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة نظيره وادى دجلة، بعد غد الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب.

وطلب على ماهر التعاقد مع صفقتين في يناير الجارى لتدعيم صفوف الفريق، وهما مهاجم ولاعب خط وسط، حيث عقد المدير الفنى جلسة مع مسؤولى النادى.

في نفس السياق، أكد سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، أن المواعيد المحددة لمباريات المصرى من الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الرابع عشر (7 مباريات)، والتى ستتوالى خلال الأسابيع المقبلة، بدءا من لقاء وادى دجلة، الأربعاء المقبل، ستجبر الفريق البورسعيدى على مواصلة معسكره الدائم ببرج العرب وما سيترتب على ذلك من أعباء مالية ضخمة على الإدارة. وقال إن ناديه قد باشر اتصالاته بمسؤولى الاتحاد العربى لكرة القدم لطلب المشاركة بالنسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.