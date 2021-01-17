شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت لتأهل منتخب اليد لـ«دور الكبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة يلتقى في السابعة مساء اليوم المنتخب المصرى لكرة اليد مع نظيره السويدى على صالة استاد القاهرة في ختام منافسات المجموعة الثانية بالدور التمهيدى.

وضمن مصر التأهل إلى الدور الرئيسى بشكل رسمى بعد الفوز على مقدونيا الشمالية أمس الأول نتيجة 38-19 فيما نجح السويد في تحقيق الفوز الثانى على تشيلى بعدما ألحق بمقدونيا الهزيمة الأولى ليدخل مواجهة مصر متساويا في النقاط لكنه يتصدر بفارق هدفين.

تكمن صعوبة مواجهة الفراعنة مع أحفاد الفايكنج اليوم في رفع المنتخبين شعار لا بديل عن الفوز لضمان صدارة المجموعة والتأهل للدور الرئيسى بأربع نقاط، وفى الدور الرئيسى، والملقب بدورى الكبار، يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى الدور الرئيسى إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، لكن دون قرعة، حيث تلعب منتخبات المجموعة الأولى والثانية المتأهلة من الدور التمهيدى في مجموعة واحدة، والثالثة والرابعة في مجموعة، والخامسة والسادسة في مجموعة، والسابعة والثامنة في مجموعة.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسى 3 مباريات، أمام منتخب لم يتواجد في مجموعته، ويصعد معه النقاط التي حصدها من المنتخبات المتأهلة معه عن مجموعته، ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى بعد نهاية منافسات كل مجموعة إلى الدور ربع النهائى.

وفى ذات السياق احتفل المنتخب أمس الأول بالفوز على مقدونيا وضمان التأهل لدورى الكبار ووعد اتحاد اليد اللاعبين بصرف مكافأة كل دور عقب التأهل مباشرة لضمان تحفيز اللاعبين مع الوعد بمضاعفة المكافأة حال التأهل لدور الـ16

فيما قال روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر: «سعيد جدا بالفوز بفارق كبير من الأهداف. كل اللاعبين أدوا دورهم»، وشدد على صعوبة مواجهة السويد صعبة. وعن استبعاد إسلام حسن، أمام مقدونيا قال «24 لاعبا ومن حقى الاستعانة بهم في أي وقت».

بينما أكد حسن قداح رجل المباراة: «تطبيق خطة المدير الفنى وتعليماته سر الفوز في لقاء اليوم. التقدم القوى في الشوط الأول ساهم في السيطرة على اللقاء بالشوط الثانى». وشدد «علينا التركيز في مباراة اليوم أمام السويد وعدم الإفراط في سعادة الفوز».

فيما حرص دانيلو بريستوفاك المدير الفنى لمنتخب مقدونيا الشمالية على تهنئة منتخب مصر بالفوز، مشيرا إلى أن لاعبيه لم يدخلوا في أجواء اللقاء. وقال مدرب مقدونيا «نلعب في مجموعة صعبة، في ظل قوة منتخبى مصر والسويد اللذين أراهما من أقوى فرق البطولة».

أما لاعب منتخب مقدونيا الشمالية نيكولا ماركوسكى، فقال: «لا يزال أمامنا ضد تشيلى في الصعود للدور الرئيسى، لن نفقد الأمل».

من جانبه هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبى منتخب اليد، بعد فوزه على منتخب مقدونيا.

و‎أشاد «صبحى» بالمستوى الفنى والبدنى للاعبى المنتخب الوطنى طوال فترات المباراة، متمنياً تحقيق العلامة الكاملة من النقاط بالمجموعة من خلال تحقيق الفوز على منتخب السويد ومن ثم إسعاد الجماهير المصرية باقتناص لقب البطولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمى والفنى.

قال أحمد الأحمر، قائد المنتخب: «سعيد بالتأهل للدور الرئيسى بعد الفوز على تشيلى ومقدونيا، وقادرون على الفوز اليوم على السويد، وهدفنا الوصول للمربع الذهبى».