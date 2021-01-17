شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب «رزق».. وجلسة مع «جمعة» لتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، اعتذار نادى سانت إيتيان الفرنسى، بشأن تصريحات رئيس النادى عن مفاوضات الطرفين في صفقة مصطفى محمد.

وقال حسيم السمرى، عضو اللجنة التنفيذية: «هناك ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية مرسلة من قبل كبير الموظفين في نادى سانت إيتيان إلى الزمالك للاعتذار عما أسيئ فهمه من تصريحات رئيس النادى».

وأضاف: «لكننا نرفض هذا الاعتذار ولا نعترف به، لأن الاعتذار يجب أن يكون من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للنادى الذي حدثت المفاوضات من خلاله، خاصة بعدما لاحظنا عدم وجود أي أختام أو توقيع على هذه الورقة». وكان نادى سانت إيتيان الفرنسى أصدر بيانا رسميا يوضح من خلاله تصريحات رئيس النادى تجاه الزمالك خلال المفاوضات بشأن شراء مصطفى محمد. في نفس السياق، علمت «المصرى اليوم» أن نادى جالطة سراى التركى دخل في مفاوضات مكثفة، خلال الساعات القليلة الماضية، مع نادى الزمالك، لمعرفة الطلبات النهائية من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد.

ويسعى النادى التركى إلى استغلال موقف رفض القلعة البيضاء العرض الفرنسى من أجل ضم اللاعب لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، علمًا بأن جالطة سراى كان قد دخل خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع مسؤولى الأبيض، ولكنها توقفت بسبب جدية العرض الفرنسى قبل أن يرفضه الزمالك مؤخرًا.

في سياق آخر، يعقد مسؤولو النادى جلسة، خلال الساعات القليلة المقبلة، مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى، من أجل تمديد عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

ويحصل اللاعب على مبلغ 2 مليون جنيه في الموسم، ويسعى مسؤولو النادى إلى تمديد عقده وزيادة راتبه السنوى بما يتناسب مع إمكانياته. على جانب آخر، طلب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، التعاقد مع محمود رزق، مدافع فريق الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجارى.