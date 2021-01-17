بوادر أزمة.. إنبي يعلن تواجده في استاد الأسكندرية رغم تأجيل مواجهته مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، أن فريقه لم يتلق أي إخطار من جانب اتحاد الكرة المصري بتأجيل مواجهة فريقه ضد الاتحاد السكندري ضمن مواجهات دوري We المصري.

وأشار محمد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن فريقه وصل إلى مدينة برج العرب عصر اليوم، الأحد، لافتًا إلى وجود محادثة هاتفية بينه وبين أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة منذ ساعات قليلة ماضية.

وجاءت تصريحات مدير الكرة في إنبي بالتزامن مع إعلان اتحاد الكرة المصري عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، تأجيل لقاء إنبي مع الاتحاد إلى الأول من مارس القادم.

وقال مدير الكرة في إنبي: "وصلنا إلى برج العرب في الثانية والنصف من عصر اليوم، وقمنا باستقلال حافلتين مراعاة للتباعد الإجتماعي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري".

وأكمل: "لم يتحدث معنا أي مسؤول بشأن التأجيل قبل أن نتوجه إلى برج العرب، وسنتواجد في الملعب خلال الموعد المحدد للمواجهة غدًا لأننا لم نتلق أي إخطار بالتأجيل".

وأردف: "بعد وصول الحافلتين، تحدث معي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وسأل عن مكان تواجدنا، وأكدت له أننا في فندق الإقامة المخصص لنا ببرج العرب".

واختتم: "مجاهد أكد لي أنه طالما وصلنا إلى الأسكندرية فلا داعِ للتأجيل بسبب الأحوال الجوية، ولم نكن نعلم بوجود أي محاولات للتأجيل، وسنتوجه لاستاد الأسكندرية في موعد المباراة".