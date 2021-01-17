موسيماني: أشعر بالشغف لرؤية ما شاهده الحكم في الفيديو.. لكن علينا أن نعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه يشعر بالشغف لرؤية ما شاهده الحكم في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، لكن رفض إلقاء اللوم على أحد في عدم القدرة على تحقيق الفوز.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "أون تايم سبوتس" الفضائية: "لقد قدمنا أفضل ما في قدرتنا، الجميع يرى أن محمد الشناوي لم يتصدي لأي فرصة من المنافس، ضغطنا بقوة من أجل التسجيل من البداية، ولم يكن لدينا الحظ لنسجل اليوم، لكن سنحت الفرص، واليوم لم نكن في يومنا."

وتابع: "لعبنا وضغطنا طوال الوقت واللعب طوال المباراة كان في منتصف الملعب الهجومي بالنسبة لنا، والمنافس نجح في ألا يستقبل هدفًا، وبجانب كل الضغط الذي نفذناه والفرص التي سنحت لنا بالنسبة لي كمدرب أنا أحترم أراء الحكم لأنه في مواقف كهذه لا أحب أن ألوم الحكام، وأحد أن أكون هادئ وأحاول أن أرى لماذا لم نسجل."

وأضاف: "الحكم كان متمركزًا في مكان جيد للغاية ليرى كيف لعبت الكرة، لكنه بعد ذلك ذهب إلى الفيديو، وأنا شغوف برؤية من الذي رأه ليلغي الهدف، وللأسف الهدف لم يحتسب، وربما المرة المقبلة قرار الـVAR يكون في صالحنا."

وواصل: "بعض الكرات العرضية لم تكن موفقة، وهذا الأمر بسبب الضغط الذي شعر به اللاعبين من أجل الفوز في نهاية المباراة، وضاعت عددت فرصة من رأسيات بداية من بدر بانون ثم والتر بواليا، والتسديد عن طريق حمدي فتحي وأفشة وديانج."

واختتم قائلًا: "هناك الكثير لأقوله مثل هذه الموافق لكني لا يجب أن ألوم أي شخص وعلينا أن نعمل في الفترة المقبلة لنحقق الانتصارات."

وتعادل الأهلي بدون أهداف أمام الانتاج الحربي في الجولة الثامنة من دوري we المصري.