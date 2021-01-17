سلبية مسحة جميع لاعبي مصر لليد قبل مواجهة السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

جاءت نتيجة المسحة الطبية لجميع لاعبي منتخب مصر لليد سلبية قبل مواجهة السويد، المقرر لها غدا الإثنين، بالجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

وضمن المنتخب المصري لكرة اليد الوصول للدور الرئيسي ببطولة كأس العالم والمقامة بمصر بعد اكتساح نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة (38- 19) في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة ضمن الجولة الثانية في إطار منافسات الجولة السابعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما حقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، حيث افتتح منتخب "الفراعنة" البطولة بالفوز على نظيره تشيلي (35-29).

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أمام منافسه السويدي يوم الإثنين المقبل من أجل التأهل بالنقاط كاملة، وفي حال تحقيق التعادل ستكون مصر متأهلة بثلاث نقاط.