محمد يوسف: عملنا على الأوراق الرابحة أمام الأهلي.. وحققنا نقطة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أبدي محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي سعادته بالتعادل مع الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتما مساء اليوم، على استاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية.

وقال محمد يوسف في المؤتمر الصحفي: "أنا بلاعب بطل إفريقيا، وانا ابن من أبناء النادي الأهلي وحافظ أوراق الفريق، اشتغلنا على أوراق الفريق الرابحة والفكر الهجومي الخاص بالجهاز الفني للفريق".

وأوضح مدرب البنك الأهلي: "قررت تغيير خطة لعب الفريق والدفع بخماسي في خط الدفاع من أجل اغلاق المساحات على أطراف النادي الأهلي وهو ما منحني كثافة كبيرة في الملعب".

وتابع يوسف: "تحقيق نقطة من الأهلي في هذه الظروف أمر جيد، مجهود كبير بذله لاعبي الفريق خلال اللقاء".

وأوضح محمد يوسف: "طريقة لعب الأهلي كانت مفاجأة لي في المباراة ولكن لم تغير من خطتنا للمباراة، توقعت أن يدفع موسيماني بوالتر بواليا أو محمد شريف ولكن هذا فكره الخاص باللقاء".

واستطرد: "تعاملنا بشكل هادئ في المباراة وحققنا نقطة جيدة، في الشوط الأول لم يكن الأهلي في أفضل حالاته، وتأخرت تبديلاتي في المباراة لعلمي بأن الأهلي يكون أفضل في الشوط الثاني".

وأكمل: "حرمت الأهلي وخصوصًا علي معلول من المساحات المعتادة للفريق في أرض الملعب".

وعن اللعب بطريقة دفاعية اختتم يوسف تصريحاته :"كل فريق بيدرس الأوراق المتاحة له وأوراق المنافس ويخوض المباراة وفقًا لسير اللقاء".