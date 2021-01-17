عبد الحفيظ: هدف أيمن أشرف صحيح.. ويشبه بنشرقي أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، استفساراً لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن كم حكم دولي قاد مباريات القلعة الحمراء خلال هذا الموسم في بطولة الدوري، مشيراً إلى أن هدف أيمن أشرف يشبه هدف أشرف بنشرقي لاعب الزمالك في الرجاء المغربي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع نظيره البنك الأهلي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري we المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عقب المباراة عبر قناة "الأهلي": "مباراة كانت مهمة لأخذ الـ3 نقاط ولكن هذه هي الكرة، ولا أريد الحديث عن بعض الأشياء، أنا النادي الأهلي وحصلت على بطولة الدوري 42 مرة ولدي شعبية كبيرة للعالمية، أود أن استفسر كم حكم دولي جاء لتحكيم مباريات الأهلي السبعة في الدوري وهذا السؤال موجه لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام؟".

وأضاف: "الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول يحكم مبارياتهم الحكام أصحاب الشارة الدولية".

وتابع عبد الحفيظ: "أنا لا انتقد ولكن اتكلم ببساطة، بهاء مجدي مدافع البنك الأهلي لم يرتق من الأرض في كرة الهدف الذي سجله أيمن أشرف، واستشهد بهدف للزمالك سجله أشرف بنشرقي في الرجاء الموسم الماضي وأنا أقول أنه صحيح ولا اعترض، وأنا أرى أن الهدف الذي سجلناه هدف صحيح".

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته: "المباراة كانت في المتناول وقصرنا في هذه المباراة وكرة القدم تعطيك دروس، وكنت اتفرج على بعض المباريات في الدرجة الثانية ورأيت حكام دوليين، أنا احترم الحكام الذين قاموا بإدارة مبارياتنا ولكن قيمة الأهلي واسمه تستحق أن يحكم لنا حكام دوليين".