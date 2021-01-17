شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتعادل مع البرازيل بكأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب البرازيلي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، بكأس العالم لكرة اليد للرجال في نسخته الـ27، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير الجاري.

إذ انتهى الشوط الأول بتقدم تونس بنتيجة 20-16، بينما اختلف الأمر تمامًا في الشوط الثاني وتراجع أداء تونس واستعادت البرازيل السيطرة على بعض أوقات اللقاء لينتهي بالتعادل 32-32.

وحصد منتخب تونس أول نقطة في البطولة من الخسارة أمام بولندا، والتعادل على البرازيل، بينما ارتفع رصيد البرازيل عند نقطتين من التعادل أمام إسبانيا وتونس.

وحصد أمين درمول لاعب تونس جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 9 أهداف في اللقاء.

وتستكمل مباريات المجموعة الثانية بعد قليل بمواجهة منتخبي بولندا وإسبانيا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل حيث تلتقي تونس بإسبانيا، بينما تواجه بولندا البرازيل.