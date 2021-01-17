شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × مانشستر يونايتد: تعادل بطعم الفوز للشياطين ورقم سلبي لحامل اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل السلبي من ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، في قمة مباريات الجولة 19 من البريميرليج.

وشهدت المباراة تبادل الفريقين لإهدار الفرص المحققة، فأهدر أصحاب الأرض فرصة تهديفية محققة عن طريق روبرتو فيرمينو، في حين أهدر الضيوف فرصتين محققتين عن طريق برونو فيرنانديز وبول بوجبا.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإسباني، تياجو ألكانتارا، كان محرك الأداء في فريق ليفربول، وقد قدم اداءً جبارًا في وسط الملعب أمام لعب مانشستر يونايتد بـ 4 لاعبين في الوسط، فكان أكثر اللاعبين لمسًا للكرة (121)، وحقق أعلى رقم لصناعة الفرص في المباراة (2)، مع تمريره لـ 83 كرة بشكل سليم (الرقم الأكبر في المباراة) ودخوله 16 إلتحام أرضي (أعلى رقم، ربح منهم 9)، بجانب تحقيقه لأعلى رقم من حيث قطع الكرة (7).

هل تعلم أن:

- مانشستر يونايتد لم يهزم ليفربول في 5 مواجهات متتالية في البريميرليج (أخر 5 مواجهات: تعادل 3 وخسر 2) في اسوأ سلسلة له ضد الغريم التقليدي، منذ الفترة بين مارس 2000 ويناير 2002 (5 ايضًا).

- مباراة اليوم كانت المباراة رقم 200 لـ يورجن كلوب كمدرب في البريميرليج – الألماني حقق 127 انتصارًا في 200 مباراة بالمسابقة، وهو سجل لا يفوقه في تاريخ المسابقة سوى سجل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (137 انتصار في أول 200 مباراة).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

ضمن مانشستر يونايتد الإستمرار في صدارة الترتيب للجولة الثانية على التوالي، بعد ان رفع من رصيد نقاطه إلى 37 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، في حين خسر ليفربول المركز الثاني هذه الجولة لصالح ليستر سيتي (35)، وتراجع للمركز الثالث برصيد 34 نقطة، وهو المركز الذي قد يخسره ايضًا في حال فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس في مواجهة الليلة بين الفريقين.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ليفربول فشلوا في التسجيل في 3 مباريات متتالية في البريميرليج (نيوكاسل وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد) للمرة الأولى منذ مارس 2005.

- ليفربول هو أول حامل لقب يفشل في التسجيل في 3 مباريات متتالية في موسم الدفاع عن لقبه في البريميرليج منذ ليستر سيتي في موسم 2016/2017.

- مانشستر يونايتد لم يخسروا في أخر 16 مباراة لعبوها خارج قواعدهم في البريميرليج (بين الموسم الماضي والموسم الحالي)، ليكونوا على بعد مباراة واحدة من معادلة رقمهم القياسي في المسابقة (17 مباراة متتالية دون خسارة في سبتمر 1999).