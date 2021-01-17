شكرا لقرائتكم خبر عن بيستو موسيماني يعلق على هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة البنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على استاد حرس الحدود المكس، وانتهت بالتعادل السلبي.
أضاف موسيماني: «قدمنا ما في استطاعتنا خلال مباراة البنك الأهلي، ولم يكن هناك أي خطورة على مرمى محمد الشناوي، ولم يحالفنا التوفيق خلال الفرص التي أتيحت لنا، وأحترم طريقة اللعب التي خاض بها المنافس مباراة اليوم».
أوضح المدير الفني للأهلي أن فريق البنك الأهلي نجح في الخروج بشباك نظيفة، وأنه كمدرب يحترم قرارات الحكام، ويركز على عمله كمدرب ويبحث عن سبب عدم تسجيل الفريق للأهداف.
وأشار موسيماني إلى أن تمركز الحكم محمد سلامة وقت الهدف الذي سجله أيمن أشرف كان جيدا، والمفروض أن رؤيته للعبة كانت جيدة، لكنه عاد إلى الفار ثم ألغى الهدف للأسف. وشدد المدير الفني للأهلي على أن سيطرة واستحواذ الأهلي خلال المباراة كانت واضحة، ولكن هذا لم يكن كافيا للتسجيل، والكرات العرضية لم تكن متقنة بالقدر الكافي، وكان هناك نوع من الاستعجال بسبب الضغوط على اللاعبين.
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