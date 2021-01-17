شكرا لقرائتكم خبر عن بيستو موسيماني يعلق على هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة البنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على استاد حرس الحدود المكس، ‏وانتهت بالتعادل السلبي.‏

أضاف موسيماني: «قدمنا ما في استطاعتنا خلال مباراة البنك الأهلي، ولم يكن هناك أي خطورة ‏على مرمى محمد الشناوي، ولم يحالفنا التوفيق خلال الفرص التي أتيحت لنا، وأحترم طريقة ‏اللعب التي خاض بها المنافس مباراة اليوم».‏

أوضح المدير الفني للأهلي أن فريق البنك الأهلي نجح في الخروج بشباك نظيفة، وأنه ‏كمدرب يحترم قرارات الحكام، ويركز على عمله كمدرب ويبحث عن سبب عدم تسجيل ‏الفريق للأهداف.‏

وأشار موسيماني إلى أن تمركز الحكم محمد سلامة وقت الهدف الذي سجله أيمن أشرف كان ‏جيدا، والمفروض أن رؤيته للعبة كانت جيدة، لكنه عاد إلى الفار ثم ألغى الهدف للأسف.‏ وشدد المدير الفني للأهلي على أن سيطرة واستحواذ الأهلي خلال المباراة كانت واضحة، ولكن هذا لم يكن كافيا ‏للتسجيل، والكرات العرضية لم تكن متقنة بالقدر الكافي، وكان هناك نوع من الاستعجال ‏بسبب الضغوط على اللاعبين.‏