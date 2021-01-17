شكرا لقرائتكم خبر عن «العيسوي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أبوطالب العيسوى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع.. محمد بيومى، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان شريفي، البدري، كاستيلو.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولي، محمد مخلوف، عماد حمدى.

خط الهجوم.. أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد ست نقاط، بعدما خاض ست مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.