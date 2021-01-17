شكرا لقرائتكم خبر عن «بلال»: الأهلى يفوز بالدوري بدون مجاملة من التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن المارد الأحمر يفوز ببطولة الدوري الممتاز بدون مجاملة من التحكيم مثلما يتردد.

وقال بلال في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «حصلت مع الأهلى على لقب الدوري 7 مرات بدون أخطاء تحكيمية أو مجاملة من الحكام كنا بنكسب البطولة بفارق 80 نقطة عن المنافس».

وأضاف: «النادى الأهلى كبير ونادى بطولات ولا يجوز القول بإن الفريق يفوز بالدوري بمجاملة من التحكيم، نفوز بالدوري بمجهود اللاعبين داخل الملعب».