شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يجدد عقد طارق لامبتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برايتون الإنجليزي اليوم، تجديد عقد مدافعه الشاب طارق لامبتي حتى عام 2025.

وشارك المدافع البالغ من العمر 20 عاما بشكل أساسي مع برايتون في الموسم الحالي.

وقال جراهام بوتر مدرب برايتون: «كنا نعرف إمكانياته عندما تعاقدنا معه قبل عام، وكنا نأمل أن يكون له تأثير إيجابي حقيقي على النادي، وقد فعل ذلك عبر الأداء الذي يقدمه منذ يونيو».