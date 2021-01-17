شكرا لقرائتكم خبر عن فناربخشة التركي يحرر مسعود أوزيل من جحيم «أرتيتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي الألماني مسعود أوزيل، لاعب الأرسنال، انتقاله رسميًا إلى فناربخشة التركي، في الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة 3 سنوات مقابل 5 ملايين يورو في الموسم.

وقال «أوزيل» لموقع صحيفة «سبورت»: «من اليوم سأرتدي قيمص فناربخشة، متحمس للغاية على أن أقدم أداء فنيًا مميزًا خلال الفترة المقبلة.

ورحل «أوزيل» عن أرسنال، بعد استبعاده من قائمة الفريق اللندني المحلية والأوروبية، حيث لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم.