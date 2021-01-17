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تشكيل ناري لمانشسرت سيتي أمام كريستال بالاس

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى عن التشكيل الأساسي لمباراة الفريق ضد كريستال بالاس، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة «بريميرليج».

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر، دياز، ستونز، زينتشينكو

الوسط: فيرناندينيو، جوندوجان، دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا، سترلينج، خيسوس

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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