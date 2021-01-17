شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمانشسرت سيتي أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى عن التشكيل الأساسي لمباراة الفريق ضد كريستال بالاس، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر، دياز، ستونز، زينتشينكو

الوسط: فيرناندينيو، جوندوجان، دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا، سترلينج، خيسوس