شكرا لقرائتكم خبر عن «يكن»: الزمالك قادر على الفوز بالدوري.. وكنا نخسر بسبب أخطاء تحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على الفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال «يكن»، في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «لاعبي الزمالك يمتلكون إمكانيات فنية وبدنية مميزة للغاية تؤهله للفوز بالدوري هذا الموسم إلى جانب الاستقرار الإدارى المتواجد حاليا خاصة بعد رحيل المجلس السابق».

وأضاف: «كنا نخسر بطولة الدوري بسبب أخطاء تحكيمية فادحة في الكثير من المباريات، ولكن من وجهة نظري هذا الموسم الزمالك قادر على الفوز بالبطولة».