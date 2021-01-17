شكرا لقرائتكم خبر عن «يكن»: كارتيرون «طفش» من مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن، نجم الأهلى السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، رحل عن تدريب نادى الزمالك بسبب سياسة مجلس الإدارة السابق.

وقال يكن في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «معظم لاعبي فريق الزمالك كانوا يشتكون من محاضرات مرتضي منصور، وكارتيرون رحل بسبب هذه المواقف التي كانت تحدث في التدريبات يوميًا».

وأضاف: «لاعبي الزمالك كانوا يقفون ساعة يسمعوا كلام ليس له قيمة من مرتضي منصور ولا يوجد رئيس نادى يقوم بتلك الأمور».