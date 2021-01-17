شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 8 تعثرات للأهلي أمام الأندية الصاعدة للدوري.. الأسيوطي وإنبي ‏الأشهر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطتين جديدتين في مشواره بالدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، والذي يحمل لقبه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، وذلك اثر التعادل أمام البنك الأهلي سلبياً بدون أهداف في لقاء الجولة الثامنة بملعب المكس بالاسكندرية.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 17 مقدماً هدية الانفراد بالصدارة لغريمه التقليدي الزمالك في حالة فوز الفريق الأبيض غداً في مواجهة الجونة.

نرصد من خلال التقرير التالي أبرز 8 تعثرات للأهلي أمام الأندية الصاعدة حديثاً للدوري المصري الممتاز خلال ظهورها الأول في المسابقة.

في موسم 2010-2011 استعصي على الأهلي الفوز في مباراتيه أمام سموحة بالاسكندرية والقاهرة، فتعادل الفريق الأحمر بصعوبة في لقاء الاسكندرية بنتيجة 1-1، كذلك في مواجهة القاهرة بعدما كان متأخراً بثنائية.

الموسم ذاته 2010-2011، والذي شهد على الظهور الأول لفريق مصر المقاصة، لم يتمكن المارد الأحمر من الحاق الهزيمة بالفريق الفيومي، ففي مباراة شهيرة شهدت دخول محمد أبوتريكة نادي المائة في المسابقة حسم التعادل الايجابي الموقف، كذلك في المباراة الثامنة في ختام الدوري ولقاء الجولة الأخيرة ونهاية المباراة بالتعادل 2-2.

فريق الأسيوطي سبورت «بيراميدز حالياً»، فجر مفاجأة كبرى وحصد نقطة التعادل على ملعبه أمام الأهلي، في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة موسم 2014-2015.

فريق نادي إنبي مع تواجده للمرة الأولى مع الكبار في موسم 2002-2003 استطاع تحويل قبلة درع الدوري من الجزيرة إلى ميت عقبة في سيناريو مجنون استطاع خلاله الفوز على الأهلي بهدف شهير لسيد عبدالنعيم في الجولة الختامية من عمر المسابقة.

موسم 1978-1979 كان شاهداً على سطوع نجم ذئاب الجبل فريق المقاولون العرب وسط الكبار وظهوره الأول بمسابقة الدوري المصري، حيث فاجئ الجميع بتعادل سلبي أمام الطوفان الأحمر وحصد نقطة من أنياب الأهلي في لقاء الدور الأول.

ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله أمام البنك الأهلي بالوجه الحديث على الكرة المصرية في لقاء الجولة الثامنة من الدوري في الموسم الجاري.