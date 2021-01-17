شكرا لقرائتكم خبر عن «بلال»: «كارتيرون» أفضل من «باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون أفضل من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك.

وقال «بلال» في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «بالطبع كارتيرون أفضل ولديها قراءة للملعب جيدة للغاية ويدرس المباريات الكبيرة بشكل مميز ويتسم بالهدوء على دكة البدلاء».

وأضاف: «يوجد مدربين أجانب في الدوري المصري ليس لهم قيمة على الإطلاق مثل مدرب بيراميدز الذي لا أعترف به نهائيًا».